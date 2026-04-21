  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giữ nghi phạm sát hại vợ, ôm con bỏ trốn

Thứ Ba, 18:37, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ hành vi giết người của nghi phạm B.Đ.C ở thôn Thủy Ba, xã Cam An. Trước đó, nghi phạm B.Đ.C đã ra tay sát hại vợ, chém bị thương mẹ vợ, rồi ôm con nhỏ bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 18/4, tại thôn Thủy Ba, Cam An, sau khi uống rượu, B.Đ.C (sinh năm 1995, trú Cam Lâm) đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Hậu quả, người vợ bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; mẹ vợ bị thương ở tay.

bat giu nghi pham sat hai vo, om con bo tron hinh anh 1
Nghi phạm sát hại vợ đã bị công an bắt giữ

Sau khi gây án, đối tượng mang theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng triển khai truy bắt. Đến khoảng 16h55 cùng ngày, nghi phạm bị khống chế tại khu vực gần cầu vượt đường bộ cao tốc thuộc Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2 km. Cháu bé 9 tháng tuổi được xác định an toàn.

bat giu nghi pham sat hai vo, om con bo tron hinh anh 2
Cháu bé 9 tháng tuổi được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Nghi án anh rể sát hại em vợ ở Đắk Lắk rồi bỏ trốn

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) được phát hiện tử vong, nghi bị anh rể dùng đá tấn công rồi dìm xuống ao nước.

Nóng 24h ngày 31/12: Người đàn ông sát hại vợ và cháu trai rồi nhảy lầu tự tử

VOV.VN - Sau khi ra tay sát hại vợ và cháu trai, đồng thời khiến chị dâu của vợ bị thương nặng, Dương Văn Khánh đã nhảy lầu tự tử và tử vong.

Tuyên án tử hình kẻ dùng kéo sát hại "vợ hờ"

Ngày 28/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (ngụ Gia Lai) mức án Tử hình về tội “Giết người”.

Bị đánh và dọa giết cả 3 mẹ con, vợ ra tay sát hại chồng

VOV.VN - Sau thời gian bị bạo hành, người phụ nữ ở Đà Nẵng dùng khăn và dây dù siết cổ chồng đến chết.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử trong nhà trọ ở TP.HCM

VOV.VN - Khoảng 19h30 tối 15/9, một vụ án mạng đã xảy ra tại khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ).

