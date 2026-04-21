Bắt giữ nghi phạm sát hại vợ, ôm con bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 18/4, tại thôn Thủy Ba, Cam An, sau khi uống rượu, B.Đ.C (sinh năm 1995, trú Cam Lâm) đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Hậu quả, người vợ bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; mẹ vợ bị thương ở tay.

Nghi phạm sát hại vợ đã bị công an bắt giữ

Sau khi gây án, đối tượng mang theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng triển khai truy bắt. Đến khoảng 16h55 cùng ngày, nghi phạm bị khống chế tại khu vực gần cầu vượt đường bộ cao tốc thuộc Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2 km. Cháu bé 9 tháng tuổi được xác định an toàn.

Cháu bé 9 tháng tuổi được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.