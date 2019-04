Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi ở Thanh Hoá

Ngày 6/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện Triệu Sơn vừa đồng loạt kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp nơi ở cũng như các cơ sở kinh doanh karaoke, công ty dịch vụ tài chính và cơ sở cầm đồ do 2 đối tượng Phạm Bá Hà (SN 1987), ở xã Đồng Lợi và Đoàn Văn Tình (SN 1985) ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn làm chủ.

Phạm Bá Hà (trái) và Đoàn Văn Tình cùng tang vật (ảnh CATH)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Đoàn Văn Tình cùng 3 đối tượng khác đang có hành vi chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke Biển Đông.

Khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh karaoke này và 2 cơ sở dịch vụ tài chính Khuyến Nống của Đoàn Văn Tình tại xã Khuyến Nông và xã Đồng Thắng, lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng dạng côn quay, nhiều sổ sách, gấy tờ liên quan đến việc cầm cố, vay nợ với lãi suất cao.



Tiếp tục kiểm tra và khám xét hành chính nơi ở và cơ sở dịch vụ cầm đồ Huế Sài Gòn có địa chỉ tại thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn do Phạm Bá Hà làm chủ, thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ và ổ cứng lưu trữ các thông tin liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính từ tháng 6/2018 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã cho hơn 100 lượt người vay tổng số tiền khoảng hơn 3 tỷ đồng với lãi suất từ 4.000 - 6.000 đồng/1 triệu đồng/1ngày, tương ứng với khoảng 144%/năm đến 216%/năm.

Theo Trung tá Lê Nguyên Sáng, Phó trưởng Công an huyện Triệu Sơn cho biết, quá trình đấu tranh với các đối tượng này, lực lượng công an đã gặp nhiều khó khăn, do phương thức thủ đoạn của nhóm tội phạm này rất tinh vi.

Để tạo vỏ bọc và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, tháng 6/2018, Đoàn Văn Tình đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại Khuyến nông, với ngành nghề đăng ký kinh doanh là: Đáo nợ kinh doanh và hỗ trợ vay lãi xuất thấp. Ngoài ra, Tình còn mở thêm quán Karaoke để chứa chấp và tụ tập các đối tượng nghiện trên địa bàn đến thuê phòng hát và sử dụng ma túy đá.

Riêng Phạm Bá Hà đã cấu kết với một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Đông Sơn và TP.Thanh Hóa thành lập công ty dịch vụ cầm đồ Huế Sài Gòn, đăng ký ngành nghề kinh doanh là mua bán, ký gửi ô tô, xe máy nhưng thực chất là cho vay nặng lãi thông qua 2 hình thức là vay trực tiếp và vay thông qua ghi số lô, số đề. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng này là: Tiếp xúc trực tiếp với người dân cho ghi nợ số lô, số đề và khi họ không có tiền để tra thì ép người chơi phải vay tiền với lãi suất cao, sau đó thuê người tiếp nhận hồ sơ vay tiền và đi đòi nợ. Những ai không trả thì bọn chúng sẽ đe dọa, hành hung, ném chất bẩn vào nhà.

PV/VOV.VN

