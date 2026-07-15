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VOV.VN - Công an TP.HCM vừa bắt 2 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, rượt đuổi đập phá xe của nhau gây ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bat-khan-cap-2-tai-xe-xe-porsche-va-mitsubishi-au-da-giua-nga-tu-trung-tam-tp.hcm_.m3u8
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Từ khóa
Bắt khẩn cấp 2 tài xế xe Porsche và Mitsubishi ẩu đả giữa ngã tư trung tâm TP.HCM
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2026-07/tiktok_bat-khan-cap-2-tai-xe-xe-porsche-va-mitsubishi-au-da-giua-nga-tu-trung-tam-tp.hcm_.m3u8
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