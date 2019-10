Bắt khẩn cấp 3 đối tượng giam giữ các nữ nhân viên quán karaoke

Thông tin trên trang điện tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Hà, sinh năm 1987; Đỗ Mạnh Thắng, sinh năm 1989, đều ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch và Hoàng Nhật Kế, sinh năm 1998, ở xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng vụ án

Trước đó, Công an tỉnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quán Karaoke Victory, địa chỉ thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch do Nguyễn Thế Hà làm chủ có nhiều biểu hiện bắt giữ, ép các nhân viên nữ phục vụ quán hát. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thông tin trên.



Vào cuộc điều tra, trưa ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Victory phát hiện có 16 người gồm 13 nữ (có độ tuổi từ 17 đến 30 tuổi) và 3 nam thanh niên, trong đó có Nguyễn Thế Hà - chủ quán Karaoke Victory.

Tại thời điểm kiểm tra có 1/16 người xuất trình được chứng minh nhân dân, số còn lại không ai có giấy tờ tùy thân nên cơ quan điều tra đã lập biên bản sự việc và đưa số người trên về trụ sở Công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Hà - chủ quán Karaoke Victory khai nhận, số nhân viên nữ trên đều là nhân viên quán hát. Hà thuê 2 nam thanh niên là Đỗ Mạnh Thắng với giá 6 triệu đồng/tháng, Hoàng Nhật Kế 4 triệu đồng/tháng để quản lý và trông coi các nữ nhân viên trên trong 1 phòng ngủ của quán Karaoke do Hà lo sợ các nhân viên trên bỏ trốn. Đối với các nhân viên quán hát Hà trả công 100.000đ/1 giờ hát/1 nhân viên, việc thanh toán tiền sau 7 đến 10 ngày.

Hai đối tượng Đỗ Mạnh Thắng và Hoàng Nhật Kế khai nhận, hàng ngày, Thắng có nhiệm vụ mở khóa cửa cho các nhân viên ra tiếp khách tại quán, đến khi hết khách Thắng nhốt các nhân viên vào một phòng của quán và khóa cửa lại. Nếu Thắng không có mặt tại quán thì Kế sẽ là người thay thế nhiệm vụ của Thắng. Khi các nhân viên muốn đi ra ngoài phải được sự đồng ý và cho phép của Thắng. Kế sẽ là người trực tiếp chở các nhân viên ra ngoài và đưa về.

Nếu các nữ nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thế Hà thì sẽ bị Đỗ Mạnh Thắng và Hàng Nhật Kế bắt, nhốt vào một phòng riêng của quán, sau đó dùng gậy nhựa đánh và dùng khóa số 8 còng tay vào giường.