Bắt khẩn cấp 7 đối tượng khiến 2 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hy sinh

Chiều 3/4, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, trước hành động dũng cảm bảo vệ sự bình yên cuộc sống của nhân dân Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng bậc hàm vượt cấp cho 2 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Sơn Trà hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.



Theo đó, Đại úy Đặng Thanh Tuấn được phong vượt cấp lên Thiếu tá và Trung sĩ Võ Văn Toàn được thăng cấp lên Thượng sĩ. Công an quận Sơn Trà và các đơn vị Công an TP Đà Nẵng đang tổ chức lễ tang cho 2 cán bộ, chiến sĩ trong ngành.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng thủ trưởng các đơn vị tới viếng chiến sĩ CAND hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay trong đêm xảy ra sự việc, công an quận đã có đề nghị và đến giờ đã được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định phong hàm vượt cấp cho Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và phong hàm vượt cấp Thượng sĩ cho đồng chí Võ Văn Toàn.

“Đó là điều động viên cho linh hồn 2 đồng chí đã hy sinh. Đồng thời với vấn đề này chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi toàn bộ cán bộ chiến sỹ công an quận tiếp tục đoàn kết, sát cánh trước mất mát đau thương này để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tang lễ cho 2 đồng chí", Thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết.

Đến chiều nay, Cơ quan công an TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong số 9 đối tượng bị tạm giữ trước đó, có 2 trường hợp dưới 16 tuổi, gia đình xin bảo lãnh về; 7 đối tượng còn lại bị bắt giữ để tiếp tục điều tra. Sau quá trình điều tra Viện Kiểm sát sẽ phê chuẩn khởi tố, tạm giam.

Liên quan đến các đối tượng gây rối trật tự công cộng, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho biết, các đối tượng này đều tạm trú trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Từ đêm 2/4 và hôm nay, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Sơn Trà để điều tra, làm rõ và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng. Hầu hết các đối tượng này đang làm trong một lò mổ heo./.