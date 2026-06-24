Bắt khẩn cấp 9 đối tượng tham gia hỗn chiến khiến 2 người nhập viện

Ngoài 9 đối tượng bị bắt, cơ quan điều tra xác định có 8 đối tượng dưới 18 tuổi được giao cho gia đình bảo lãnh và 2 đối tượng đang điều trị tại bệnh viện, sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, Phạm Văn Tùng (16 tuổi) và Hồ Viết Huy (20 tuổi), cùng trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, đã nhắn tin qua mạng xã hội hẹn gặp để giải quyết.

Rạng sáng 20/6, cả hai lôi kéo hàng chục người mang theo dao, rựa, nỏ bắn đạn bi và gạch đá đến khu vực bờ đập sinh thái thuộc thôn 1, xã Ea Drăng để đánh nhau.

Các đối tượng tham gia hỗn chiến. Đáng chú ý, tất cả đối tượng còn rất trẻ. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Tại đây, hai nhóm lao vào hỗn chiến, khiến 2 người trong nhóm của Tùng bị chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Ea Drăng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 10 dao các loại và 1 nỏ bắn đạn bi sắt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tuyên phạt Tổng Giám đốc Việt Á 7 năm tù trong vụ án tại CDC Đắk Lắk VOV.VN - Ngày 18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk).