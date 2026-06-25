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VOV.VN - Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_bat_khan_cap_9_doi_tuong_tham_gia_hon_chien_khien_2_nguoi_nhap_vien.m3u8
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Bắt khẩn cấp 9 đối tượng tham gia hỗn chiến khiến 2 người nhập viện
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2026-06/tiktok_bat_khan_cap_9_doi_tuong_tham_gia_hon_chien_khien_2_nguoi_nhap_vien.m3u8
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