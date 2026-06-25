Bắt khẩn cấp 9 đối tượng tham gia hỗn chiến khiến 2 người nhập viện

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

