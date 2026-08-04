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VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, tức "Khánh Sky") để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_bat-khan-cap-khanh-sky-sau-vu-den-nha-tiktoker-vua-quat-livestream-chui-boi.m3u8
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Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, tức "Khánh Sky") để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".
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2026-08/tiktok_bat-khan-cap-khanh-sky-sau-vu-den-nha-tiktoker-vua-quat-livestream-chui-boi.m3u8
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