Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang dao phóng lợn đi gây rối

Tóm tắt

VOV.VN - Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong nhóm 9 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, xiên ba hàn tuýp sắt dài 3 - 4m, di chuyển sang tỉnh Ninh Bình để gây rối trật tự công cộng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

