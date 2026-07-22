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VOV.VN - Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong nhóm 9 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, xiên ba hàn tuýp sắt dài 3 - 4m, di chuyển sang tỉnh Ninh Bình để gây rối trật tự công cộng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
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https://vid.vov.vn/2026-07/3.bat-khan-cap-nhom-doi-tuong-mang-dao-phong-lon-di-gay-roi-l1.m3u8
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Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang dao phóng lợn đi gây rối
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2026-07/3.bat-khan-cap-nhom-doi-tuong-mang-dao-phong-lon-di-gay-roi-l1.m3u8
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