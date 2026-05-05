Bắt khẩn cấp “vợ chồng hờ” bạo hành, khiến bé trai 2 tuổi nguy kịch

Theo Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) và Danh Chơn (sinh năm 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nghi can Danh Chơn và Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ ruột cháu bé). (Ảnh: CACC)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, được xác định đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé N.G.K (sinh năm 2024, con ruột của Trúc).

Trước đó, vào chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp, TP.HCM (trước kia thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê, ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (sinh năm 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Cháu K. bị bạo hạnh dẫn đến đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. (Ảnh: CACC)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan Công an xác định cả hai đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, mẹ ruột và cha ghẻ vẫn không đưa cháu bé đi cấp cứu.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Với tổn thương này, cơ quan công an nhận định có thể cháu bé đã bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé; đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.