  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt khẩn cấp “vợ chồng hờ” bạo hành, khiến bé trai 2 tuổi nguy kịch

Thứ Ba, 20:06, 05/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp cặp “vợ chồng hờ” nhiều lần dùng cây tre bạo hành bé trai 2 tuổi, khiến nạn nhân đa chấn thương nặng.

Theo Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) và Danh Chơn (sinh năm 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nghi can Danh Chơn và Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ ruột cháu bé). (Ảnh: CACC)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, được xác định đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé N.G.K (sinh năm 2024, con ruột của Trúc).

Trước đó, vào chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp, TP.HCM (trước kia thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê, ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (sinh năm 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Cháu K. bị bạo hạnh dẫn đến đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. (Ảnh: CACC)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan Công an xác định cả hai đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, mẹ ruột và cha ghẻ vẫn không đưa cháu bé đi cấp cứu.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Với tổn thương này, cơ quan công an nhận định có thể cháu bé đã bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé; đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

 
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng lãnh 9 tháng tù
Bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng lãnh 9 tháng tù

Tại bản án sơ thẩm, TAND khu vực 6 – Đà Nẵng tuyên phạt Uyên L. 9 tháng tù giam, sau đó, bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo nhưng bị bác.

Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố 3 đối tượng bạo hành trẻ em
Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố 3 đối tượng bạo hành trẻ em

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng có hành vi bạo hành trẻ em tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Đồng Tháp lĩnh án tù treo
Bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Đồng Tháp lĩnh án tù treo

VOV.VN - Ngày 28/7, Toà án nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp, tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (sinh năm 1999, ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Hành hạ người khác”.

