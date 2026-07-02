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VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Hồng Vân và Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ heroin cùng tinh dầu ma túy, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bat_lien_tiep_cac_doi_tuong_o_ha_noi_thu_giu_nhieu_heroin_va_tinh_dau_ma_tuy.m3u8
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Từ khóa
Bắt liên tiếp các đối tượng ở Hà Nội, thu giữ nhiều heroin và tinh dầu ma túy
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2026-07/tiktok_bat_lien_tiep_cac_doi_tuong_o_ha_noi_thu_giu_nhieu_heroin_va_tinh_dau_ma_tuy.m3u8
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