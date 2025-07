Bắt nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê võng, cướp tài sản

Ngày 13/7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Văn Quý (SN 2003, quê Cà Mau, tạm trú xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Quý là nghi can sát hại bà N.T.B. (SN 1957) chủ quán cà phê võng trên quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Long An, tỉnh Tây Ninh chiều 12/7.

Nghi can Trần Văn Quý.

Trước đó, chiều 12/7, ông S. (chồng bà B.) đi làm về đến nhà gọi nhưng không thấy bà B. trả lời, sinh nghi, ông S. đi ra phía sau nhà thì phát hiện bà B. tử vong ở khu vực nhà vệ sinh nên gọi điện trình báo công an.

Công an phường Long An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường là quán cà phê võng gia đình, nơi hàng ngày có rất nhiều khách vãng lai ghé vào quán nghỉ ngơi uống nước. Hằng ngày ông S. đi làm còn bà B. ở nhà một mình bán nước.

Từ các dấu vết tại hiện trường, Công an tỉnh Tây Ninh xác định thời điểm xảy ra án mạng có đối tượng khá trẻ vào quán rồi vội vã rời đi sau đó trước. Trước hành động này, Công an tỉnh Tây Ninh trong đêm đã tập trung truy xét và sau vài giờ đã bắt được nghi can.

Bước đầu Quý khai đang là công nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Buổi chiều Quý có ghé quán cà phê bà B. uống nước, thấy quán chỉ có một mình bà B. trông coi nên nảy sinh ý định sát hại bà B. để cướp tài sản.