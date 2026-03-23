Bắt nghi phạm chém 3 người trọng thương ở Phú Thọ sau vài giờ gây án

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 21/3, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc một đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng cho nhiều người tại xã Hiền Lương. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Dương Hữu Ninh và hung khí gây án tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng, tổ chức nhiều mũi trinh sát tiến hành truy xét.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dương Hữu Ninh khai nhận, rạng sáng ngày 21/3, trong lúc uống rượu tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã dùng dao tấn công 3 người gồm anh Tạ Khương D. (SN 1997), chị Tạ Thị H. (SN 1988) và anh Lê Ngọc H. (SN 1980).

Hậu quả, các nạn nhân bị thương nặng và hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.