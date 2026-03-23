中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt nghi phạm chém 3 người trọng thương ở Phú Thọ sau vài giờ gây án

Thứ Hai, 21:38, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt và quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh (SN 1997, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 21/3, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc một đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng cho nhiều người tại xã Hiền Lương. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

bat nghi pham chem 3 nguoi trong thuong o phu tho sau vai gio gay an hinh anh 1
Đối tượng Dương Hữu Ninh và hung khí gây án tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng, tổ chức nhiều mũi trinh sát tiến hành truy xét.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dương Hữu Ninh khai nhận, rạng sáng ngày 21/3, trong lúc uống rượu tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã dùng dao tấn công 3 người gồm anh Tạ Khương D. (SN 1997), chị Tạ Thị H. (SN 1988) và anh Lê Ngọc H. (SN 1980).

Hậu quả, các nạn nhân bị thương nặng và hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Tag: Phú Thọ chém người nghi phạm Công an án hình sự bắt giữ tin nóng an ninh trật tự điều tra vụ án
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Công an triệu tập nữ tài xế lái xe con húc văng cô gái trên vỉa hè ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế sau vụ ô tô va chạm cô gái trên vỉa hè gần khu vực ngã tư tại xã Cẩm Khê sáng 9/3. Bước đầu xác định, nữ tài xế có thể đã đạp nhầm chân phanh sang chân ga.

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế sau vụ ô tô va chạm cô gái trên vỉa hè gần khu vực ngã tư tại xã Cẩm Khê sáng 9/3. Bước đầu xác định, nữ tài xế có thể đã đạp nhầm chân phanh sang chân ga.

12 xe khách nhồi nhét hành khách bị Công an Phú Thọ phạt gần 300 triệu đồng

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, tập trung vào hành vi vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân du xuân, đi lại.

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, tập trung vào hành vi vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân du xuân, đi lại.

Công an Phú Thọ xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại Xuân Hòa và Sông Lô

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại xã Sông Lô và phường Xuân Hòa với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt 2 trường hợp khai thác đất trái phép tại xã Sông Lô và phường Xuân Hòa với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật