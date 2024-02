Bắt nghi phạm giết người phụ nữ, phân xác ở Vĩnh Long

Xác định được nghi phạm phóng hoả phòng trọ làm 3 người tử vong

VOV.VN - Chiều 9/1, sau vài giờ truy xét, Công an Thị xã An Khê và lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được nghi phạm liên quan tới vụ hỏa hoạn tại đường Hoàng Hoa Thám, Thị xã An Khê, khiến 3 người tử vong.