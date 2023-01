Bắt nghi phạm khống chế, hiếp dâm mẹ của người tình rồi cướp tài sản

Tin từ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk, chiều nay (2/1), đơn vị đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xử lý theo thẩm quyền.

Hà là đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của một phụ nữ 48 tuổi, thuê trọ tại phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, rồi lẩn trốn lên thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Hà tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ việc, Hà đã có vợ và 2 con, sinh sống ở tỉnh Gia Lai. Năm 2019, Hà đến thị xã Chơn Thành làm thuê và có tình cảm, rồi sống chung như vợ chồng với chị H., con gái bà T.

Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, chị H. bỏ về phòng trọ ở chung với bà T. Vào chiều 1/1, sau khi nhậu say, Hà đến phòng trọ của bà T. tìm gặp chị H. nhưng không gặp. Lúc này chỉ có một mình bà T. ở phòng trọ, đối tượng đã nhờ bà khuyên nhủ con gái về sống chung lại.

Ít phút sau, Hà nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà T. Đối tượng đi lấy một chiếc đũa rồi khống chế, đâm vào cổ bà T. để đe dọa, sau đó thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn, Hà lấy điện thoại của bà T., điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Về phần bà T., được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu khi bị thương ở cổ, hiện không ảnh hưởng tới tính mạng.

Vụ việc được trình báo tới cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Đắk Lắk đã bắt giữ được Hà vào sáng 2/1, khi đang lẩn trốn ở tại một quán cà phê trên đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, sau hơn 24h gây án./.