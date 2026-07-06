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VOV.VN - Chiều 5/7, lãnh đạo phường Tây Nam, TP.HCM (trước là phường An Tây, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trong phòng trọ.
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tử vong, phòng trọ, TP.HCM, sát hại
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2026-07/tiktok_dien_bien_vu_nguoi_phu_nu_tu_vong_trong_phong_tro_o_tp.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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