Tóm tắt

VOV.VN - Chiều 5/7, lãnh đạo phường Tây Nam, TP.HCM (trước là phường An Tây, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trong phòng trọ.