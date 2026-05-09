Bắt nghịch tử dùng điếu cày đánh cha ruột ở Đồng Nai nhập viện

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2026, do Tuấn thường xuyên chơi bời, không tu chí làm ăn nên ông L.T.V (58 tuổi, cha ruột của Tuấn) đã lên tiếng khuyên nhủ con trai tập trung lao động, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện, giữa hai cha con đã xảy ra cự cãi.

Điếu cày Tuấn dùng đánh cha mình

Trong cơn nóng giận, Tuấn bất ngờ dùng điếu cày đánh mạnh vào vùng đầu ông V khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông V được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Bù Gia Mập, đồng thời trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Công an bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Tuấn

Qua quá trình điều tra, ngày 7/5, lực lượng chức năng thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.