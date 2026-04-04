Bắt nhóm cướp giật túi xách của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn ở Hà Nội

Trước đó, tại ngõ 295/24 đường Ngọc Thụy, cụ H. (96 tuổi) đang ngồi xe lăn, được người giúp việc đẩy đi thì bị các đối tượng áp sát, giật túi xách rồi tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc, rà soát, truy xét.

Quá trình điều tra xác định nhóm gây án gồm Vũ Việt An (SN 2005, trú Hải Phòng) cùng hai đối tượng chưa đủ tuổi thành niên. Trong đó, An đã có 2 tiền án về trộm cắp và cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, các đối tượng bỏ nhà đi lang thang từ Hải Phòng lên Hà Nội, lợi dụng sơ hở của người dân để phạm tội. Khi phát hiện cụ bà ngồi xe lăn, mang theo túi xách, chúng tiếp cận giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ giật tài sản, nhanh chóng bỏ chạy.

Chiếc túi mà các đối tượng cướp giật được của cụ bà ngồi xe lăn

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau gây án, toàn bộ nhóm đối tượng đã bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.