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Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc và thuộc cấp

Thứ Năm, 19:36, 10/09/2026
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VOV.VN - Ông Nguyễn Huy Ngọc (Giáo sư ngành y học, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố, tạm giam về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Ngày 10/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

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Bị can Lê Đình Thanh Sơn (trái) và Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết quả điều tra mở rộng, ngày 3 và 10/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Hai ông bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, "do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn".

C03 đang mở rộng điều tra quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ông Ngọc, 56 tuổi, có phần lớn sự nghiệp gắn liền với ngành y tế quê nhà Phú Thọ, từng làm trưởng khoa, Phó giám đốc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau 11 năm làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Y tế, từ tháng 10/2024, ông giữ cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh. Cuối năm 2025, ông nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Y học.

Ông Sơn, 45 tuổi, có nhiều năm công tác trong ngành y tế Phú Thọ. Ông từng làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cũ từ năm 2021 và được bổ nhiệm lại cương vị người đứng đầu bệnh viện sau sáp nhập tỉnh.

Ông Ngọc và Sơn là hai bị can mới nhất trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, sau thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, cùng về tội Nhận hối lộ.

Đầu tháng 8, ba người của Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ bị bắt về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ông Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT; Hà Văn Nam, Giám đốc; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán.

Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ được thành lập năm 2007, do ông Phương nắm 90% cổ phần. Theo dữ liệu đấu thầu công khai, từ năm 2018 đến nay doanh nghiệp trúng hàng trăm gói thầu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

C03 bước đầu xác định ông Phương thành lập và điều hành các doanh nghiệp ở Việt Nam, Singapore và Hong Kong để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam. Phần lớn hàng hóa được nâng giá trước khi bán vào các cơ sở y tế trong nước, qua đó thu lợi bất chính, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

C03 cáo buộc trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, ông Phương còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu được Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo thiết bị đi kèm, qua đó đưa các thiết bị khác vào Việt Nam trái quy định.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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