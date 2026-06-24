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VOV.VN - Trong quá trình triển khai tháng cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an xã Kha Sơn (Thái Nguyên) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 14 gói ma túy.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_bat_qua_tang_2_doi_tuong_mua_ban_thu_giu_14_goi_ma_tuy_tai_thai_nguyen.m3u8
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Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, thu giữ 14 gói ma túy tại Thái Nguyên
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2026-06/tiktok_bat_qua_tang_2_doi_tuong_mua_ban_thu_giu_14_goi_ma_tuy_tai_thai_nguyen.m3u8
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