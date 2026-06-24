Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, thu giữ 14 gói ma túy tại Thái Nguyên

Tóm tắt

VOV.VN - Trong quá trình triển khai tháng cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an xã Kha Sơn (Thái Nguyên) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 14 gói ma túy.

