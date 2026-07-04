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VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Công an xã Trà Lĩnh và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ.
Tags hiển thị
pháo nổ, bắt quả tang, trái phép
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bat_qua_tang_2_doi_tuong_van_chuyen_841kg_phao_no_trai_phep.m3u8
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2026-07/tiktok_bat_qua_tang_2_doi_tuong_van_chuyen_841kg_phao_no_trai_phep.m3u8
Tác giả
Ngọc Vũ/VOV.VN
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