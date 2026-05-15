Bắt quả tang đối tượng trộm cắp điện thoại trong Khu công nghiệp Kim Bảng I

Trước đó, sáng 13/5, Tổ công tác Công an phường Lê Hồ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Kim Bảng I, thuộc TDP Phương Đàn, phường Lê Hồ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Yamaha Nozza màu vàng, biển kiểm soát 29G1-309.96 không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành bám theo, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định đối tượng là Sìn Văn Hành (SN 2005), trú tại Bản Nậm He, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên; hiện tạm trú tại TDP Đồng Thái, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Sìn Văn Hành tại cơ quan Công an

Kiểm tra trên người đối tượng, Công an phát hiện 7 điện thoại di động gồm: 2 điện thoại Samsung, 2 điện thoại Oppo, 1 điện thoại Vivo, 1 điện thoại iPhone 11 và 1 điện thoại Redmi.

Tại cơ quan Công an, Sìn Văn Hành khai nhận đã lợi dụng thời điểm công nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư VISICONS đang ngủ để thực hiện hành vi trộm cắp 6 điện thoại di động. Khi đang mang số tài sản trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phường Lê Hồ phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.