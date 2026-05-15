中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt quả tang đối tượng trộm cắp điện thoại trong Khu công nghiệp Kim Bảng I

Thứ Sáu, 11:53, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Kim Bảng I, Công an phường Lê Hồ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản khi đang trên đường tẩu thoát.

Trước đó, sáng 13/5, Tổ công tác Công an phường Lê Hồ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Kim Bảng I, thuộc TDP Phương Đàn, phường Lê Hồ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Yamaha Nozza màu vàng, biển kiểm soát 29G1-309.96 không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành bám theo, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định đối tượng là Sìn Văn Hành (SN 2005), trú tại Bản Nậm He, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên; hiện tạm trú tại TDP Đồng Thái, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

bat qua tang doi tuong trom cap dien thoai trong khu cong nghiep kim bang i hinh anh 1
Sìn Văn Hành tại cơ quan Công an

Kiểm tra trên người đối tượng, Công an phát hiện 7 điện thoại di động gồm: 2 điện thoại Samsung, 2 điện thoại Oppo, 1 điện thoại Vivo, 1 điện thoại iPhone 11 và 1 điện thoại Redmi.

Tại cơ quan Công an, Sìn Văn Hành khai nhận đã lợi dụng thời điểm công nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư VISICONS đang ngủ để thực hiện hành vi trộm cắp 6 điện thoại di động. Khi đang mang số tài sản trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phường Lê Hồ phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Bắt quả tang đối tượng trộm cắp điện thoại trong Khu công nghiệp Kim Bảng I Bắt đối tượng trộm cắp điện thoại trong Khu công nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Nai: Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản
Đồng Nai: Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản

Bước đầu, các đối tượng khai nhận và tỏ thái độ hối hận đối với những hành vi sai trái trước đó. 

Đồng Nai: Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản

Đồng Nai: Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản

Bước đầu, các đối tượng khai nhận và tỏ thái độ hối hận đối với những hành vi sai trái trước đó. 

Bắt khẩn cấp tên trộm cắp tài sản ở bệnh viện
Bắt khẩn cấp tên trộm cắp tài sản ở bệnh viện
Bắt khẩn cấp tên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

Bắt khẩn cấp tên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

Trộm đột nhập FPT Shop lấy điện thoại di động
Trộm đột nhập FPT Shop lấy điện thoại di động

Khoảng 1h15 ngày 20/10, qua quan sát hệ thống camera an ninh giám sát từ xa, nhân viên của đơn vị FPT phát hiện tại FPT Shop có một đối tượng đột nhập vào cửa hàng

Trộm đột nhập FPT Shop lấy điện thoại di động

Trộm đột nhập FPT Shop lấy điện thoại di động

Khoảng 1h15 ngày 20/10, qua quan sát hệ thống camera an ninh giám sát từ xa, nhân viên của đơn vị FPT phát hiện tại FPT Shop có một đối tượng đột nhập vào cửa hàng

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật