Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp

Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 65kg

Đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Võ Văn Quyên 33 tuổi cầm đầu vừa bị Công an Bình Dương phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt xóa, thu giữ hơn 65kg.