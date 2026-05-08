Bắt quả tang thanh niên vận chuyển gần 1kg vàng qua biên giới An Giang

Sáng 8/5, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình vừa chủ trì, phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống, ma túy và tội phạm, thuộc phòng Nghiệp vụ - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Phòng PC03 - Công an tỉnh An Giang, Công an xã Khánh Bình và Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã phối hợp bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển vàng từ bên kia biên giới vào địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Khanh, cùng tang vật là thỏi vàng 24k.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Khanh, sinh ngày 07/11/2004, thường trú ấp An Khánh, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. Tại thời điểm bị bắt giữ, Khanh có giấu một thỏi kim loại màu vàng, kích thước 11cm x 4,5cm x 0,7cm.

Khanh khai nhận thỏi kim loại là vàng, trọng lượng gần 1kg do ông Koem Seng (người Campuchia) thuê Khanh vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, tiền công 700.000 đồng.

Cụ thể, ông Koem Seng gọi điện thoại bằng tài khoản Zalo kêu Khanh sang Campuchia lấy “đồ”. Sau đó Khanh điều khiển vỏ máy để sang Campuchia bằng đường biên giới trên sông. Khi sang đến Campuchia Khanh tiếp tục mượn xe gắn máy của một người quen để đi đến cầu 72 gặp ông Koem Seng nhận số vàng trên.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa toàn bộ người, tang vật, phương tiện về đơn vị để điều tra, làm rõ vụ việc.