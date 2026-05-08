中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt quả tang thanh niên vận chuyển gần 1kg vàng qua biên giới An Giang

Thứ Sáu, 13:46, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa bắt quả tang một thanh niên vận chuyển trái phép gần 1kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới đường sông, với tiền công 700.000 đồng.

Sáng 8/5, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình vừa chủ trì, phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống, ma túy và tội phạm, thuộc phòng Nghiệp vụ - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Phòng PC03 - Công an tỉnh An Giang, Công an xã Khánh Bình và Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã phối hợp bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển vàng từ bên kia biên giới vào địa bàn.

bat qua tang thanh nien van chuyen gan 1kg vang qua bien gioi an giang hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Khanh, cùng tang vật là thỏi vàng 24k.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Khanh, sinh ngày 07/11/2004, thường trú ấp An Khánh, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. Tại thời điểm bị bắt giữ, Khanh có giấu một thỏi kim loại màu vàng, kích thước 11cm x 4,5cm x 0,7cm. 

Khanh khai nhận thỏi kim loại là vàng, trọng lượng gần 1kg do ông Koem Seng (người Campuchia) thuê Khanh vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, tiền công 700.000 đồng.

Cụ thể, ông Koem Seng gọi điện thoại bằng tài khoản Zalo kêu Khanh sang Campuchia lấy “đồ”. Sau đó Khanh điều khiển vỏ máy để sang Campuchia bằng đường biên giới trên sông. Khi sang đến Campuchia Khanh tiếp tục mượn xe gắn máy của một người quen để đi đến cầu 72 gặp ông Koem Seng nhận số vàng trên.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa toàn bộ người, tang vật, phương tiện về đơn vị để điều tra, làm rõ vụ việc. 

CTV Tiến Vinh - Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: An Giang vận chuyển vàng qua biên giới buôn lậu vàng Bộ đội Biên phòng An Giang
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xét xử nhóm bị cáo giấu vàng trong giày để buôn lậu 546 kg vàng qua biên giới
Xét xử nhóm bị cáo giấu vàng trong giày để buôn lậu 546 kg vàng qua biên giới

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử tổng cộng 11 bị cáo trong vụ buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn như giấu vàng trong giày, cuốn vàng quanh bụng...

Xét xử nhóm bị cáo giấu vàng trong giày để buôn lậu 546 kg vàng qua biên giới

Xét xử nhóm bị cáo giấu vàng trong giày để buôn lậu 546 kg vàng qua biên giới

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử tổng cộng 11 bị cáo trong vụ buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn như giấu vàng trong giày, cuốn vàng quanh bụng...

Nóng 24h ngày 25/11: Truy tố “bà trùm” buôn lậu vàng
Nóng 24h ngày 25/11: Truy tố “bà trùm” buôn lậu vàng

VOV.VN - Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Nóng 24h ngày 25/11: Truy tố “bà trùm” buôn lậu vàng

Nóng 24h ngày 25/11: Truy tố “bà trùm” buôn lậu vàng

VOV.VN - Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật