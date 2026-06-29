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Bắt tạm giam 4 bị can trục lợi bồi thường tại Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thứ Hai, 16:04, 29/06/2026
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VOV.VN - Lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bốn đối tượng bị cáo buộc đã lấn chiếm đất công, hợp thức hóa giấy tờ và nhờ người khác đứng tên để trục lợi.

Ngày 29/6, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

4 bị can gồm: Nguyễn Hữu Tân (44 tuổi, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh); Hán Tấn Vĩnh An (49 tuổi, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà); Trần Huỳnh Kiến Trúc (51 tuổi, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa); và Đỗ Ngọc Quang (69 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân).

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Khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, cơ quan chức năng phát hiện nhóm bị can trên có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.

Cụ thể, các bị can bị cáo buộc đã tổ chức lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, sau đó hợp thức hóa bằng các giấy tờ chuyển nhượng viết tay. Đồng thời, nhóm này còn thu gom đất nằm trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ trái quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, nhằm bảo đảm việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia được thực hiện đúng quy định, công khai và minh bạch.

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Bắt tạm giam đối tượng dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (SN 2004, trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Giết người" theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo Phùng Quang/Tienphong
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