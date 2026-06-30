Bắt tạm giam 4 bị can vi phạm quy định bồi thường, GPMB Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" theo Điều 230 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

