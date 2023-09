Bắt tạm giam chủ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội khiến 56 người tử vong

Tối 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nghiêm Quang Minh (SN 1979 ở phường Yên Hòa, quân Cầu Giấy, Hà Nội), về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự (các Quyết định và Lệnh bắt bị can đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn).

Bị can Nghiêm Quang Minh. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, bị can Minh là chủ căn chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Vụ việc xảy ra đêm 12/9, căn chung cư mini nói trên bất ngờ bốc cháy. Sau khoảng 45 phút dập lửa, lực lượng chức năng đưa khoảng 70 người ra khỏi đám cháy. Hàng chục người được đưa đi cấp cứu.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong). Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.