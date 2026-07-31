Bắt tạm giam đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản ở Hà Tĩnh

Tóm tắt

VOV.VN - Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1996), trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

