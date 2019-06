Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển 9.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Sáng nay (29/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa bắt tạm giam 04 tháng đối với Đặng Thị Hoàng Anh, (thường gọi là Kim Anh) sinh năm 1977, ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về hành vi vận chuyển 9.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.



Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 12/2018, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an huyện An Minh đã bắt quả tang 02 người đàn ông dùng xe tải chở 9.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. 2 người này khai nhận số thuốc lá trên là do Hoàng Anh thuê chở từ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang về thị trấn thứ 11, huyện An Minh tiêu thụ.

Mặc dù Hoàng Anh không thừa nhận số thuốc lá trên nhưng qua điều tra mở rộng vụ án và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh có đủ bằng chứng xác định Hoàng Anh chính là chủ của chiếc xe tải chở 9.000 bao thuốc lá trên nên tiến hành bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.