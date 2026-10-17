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Bắt tạm giam người đàn ông đánh bạn nhậu chấn thương sọ não

Thứ Bảy, 20:53, 17/10/2026
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VOV.VN - Đối tượng Dương Kim Lương (trú tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị bắt tạm giam do dùng vỏ chai bia đập vào đầu bạn nhậu, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể 70%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Kim Lương (SN 1971, trú tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

bat tam giam nguoi dan ong danh ban nhau chan thuong so nao hinh anh 1
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Kim Lương (ngoài cùng bên phải).

Theo kết quả điều tra, ngày 15/6/2026, Dương Kim Lương và anh T. cùng uống rượu tại nhà Lương ở xã Thạch Khê. Sau khi uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Anh T. ném cốc uống nước vào người Lương.

Bực tức, Lương lấy vỏ chai bia để trên bàn đập vào đầu anh T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể 70%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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