Bắt tạm giam nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia liên quan vụ "chuyến bay giải cứu"

Mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, môi giới hối lộ liên quan đến các "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành phố liên quan, ngày 5/1, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam với ông Trần Việt Thái (SN 1974, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trần Việt Thái

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Hoàng Linh (SN 1986, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) cùng về tội danh như trên.

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Thái và khởi tố ông Linh đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Vụ "chuyến bay giải cứu" khởi phát từ đầu năm 2022 khi Bộ Công điều tra dấu hiệu nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước khi dịch Covid-19 bùng phát./.