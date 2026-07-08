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VOV.VN - Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán Toà án nhân dân (TAND) TP Hà Nội về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.
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Nguyễn Đăng Phong, Thẩm phán, TAND TP Hà Nội, Thiếu trách nhiệm, Lê Thị Hồng Nhung, Tổ chức đánh bạc,
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2026-07/tiktok_33.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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