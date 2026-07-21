Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 20/7, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tấn Hùng (sinh năm 1997, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.