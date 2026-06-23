Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi mãn hạn tù, Trần Văn Giàu đã lôi kéo một nhóm thanh thiếu niên chặn xe, khống chế người đi đường tại Đồng Nai để cướp tài sản. Tang vật sau đó được mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.