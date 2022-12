Bắt thêm hai đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

VOV.VN - Sau hơn một tháng mở rộng điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ án này.