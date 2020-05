Bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần

Trước đó, ngày 23/5, Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của gia đình bé gái H. (9 tuổi), trú phường Hòa Khánh Bắc về việc bé bị Sơn hiếp dâm nhiều lần cách đây hơn một tháng. Đáng nói là bé H. là cháu của vợ Sơn.

Nhận được tin báo, Công an phường Hòa Khánh Bắc đã mời Đinh Bá Sơn lên làm việc. Trong quá trình đấu tranh, bước đầu đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Đối tượng Đinh Bá Sơn được cho tại ngoại.

Hiện, Công an phường Hòa Khánh Bắc đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để xác định rõ hành vi dâm ô hay hiếp dâm, Công an quận Liên Chiểu sẽ đưa cháu H. đi giám định pháp y tình dục nhằm xác định chính xác. Trong thời gian chờ kết quả giám định, đối tượng được cho tai ngoại.

Theo cơ quan điều tra, trước đây Đinh Bá Sơn từng thụ án tù và có dấu hiệu nghiện xem những hình ảnh đồi trụy./.