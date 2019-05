Bị chém chết khi đến nhà con nợ đòi tiền

Ngày 20/5, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã bàn giao Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960, trú tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng tang vật lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Nghi can Nguyễn Quốc Khánh.

Trước đó, Khánh có nợ của một người phụ nữ số tiền là 53 triệu đồng. Gần trưa 18/5, Nguyễn Kim Định (SN 1987, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Công Giang (SN 1986, tạm trú xã Yên Sơn) đến nhà Khánh để đòi nợ cho người phụ nữ trên.

Khi Định và Giang vừa tới nhà và lớn tiếng đòi nợ thì bị Khánh cầm hai tay hai con dao chém tới tấp. Giang bỏ chạy ra ngoài rồi được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu còn Định gục tại chỗ, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Khánh cầm dao bỏ trốn rồi đến tối 18/5 được sự vận động của công an nên ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ./.