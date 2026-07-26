Tóm tắt

VOV.VN - Một người đàn ông trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An vừa bị Công an xã Quỳnh Thắng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.