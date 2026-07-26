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VOV.VN - Một người đàn ông trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An vừa bị Công an xã Quỳnh Thắng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.
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xử phạt, đăng tin sai sự thật, bôi nhọ, lực lượng chức năng
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/nong-24h-ngay-23.m3u8
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2026-07/nong-24h-ngay-23.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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