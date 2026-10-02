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Bộ Công an diễn tập phương án chống gây rối, bạo loạn, khủng bố

Thứ Sáu, 12:18, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày 2/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi diễn tập.

Đây là cuộc diễn tập phương án cấp bộ được tổ chức tại Tây Nguyên, với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời có vị trí đặc biệt trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân. Giữ vững ổn định Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định của khu vực và cả nước.

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Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi diễn tập

Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá công tác chuẩn bị diễn tập được thực hiện công phu, sát thực tiễn. Các phương án có tính liên hoàn, tình huống phát triển từ thấp đến cao, với nhiều nội dung mới, phức tạp như xử lý tình huống sử dụng thiết bị bay không người lái, phối hợp lực lượng mặt đất với trực thăng và đấu tranh với hoạt động kích động bạo loạn trên không gian mạng.

Cơ chế chỉ huy, điều hành, hiệp đồng giữa các lực lượng được vận hành đồng bộ, thể hiện khả năng chuyển trạng thái, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các đại biểu dự, theo dõi buổi diễn tập.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực tiễn, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn. Đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

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Gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia diễn tập.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhận định, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và hoạt động lợi dụng không gian mạng kích động bạo lực đặt ra nhiều thách thức mới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các địa phương nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình; kết hợp chặt chẽ nắm địa bàn với theo dõi không gian mạng. Từ kết quả diễn tập, tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố; tăng cường phối hợp giữa Công an, Quân đội và các lực lượng liên quan, bảo đảm chỉ huy thống nhất, xử lý kịp thời.

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Lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia diễn tập.

Cùng với đổi mới huấn luyện, nâng cao khả năng xử lý tình huống, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Ngay sau diễn tập, các lực lượng phải tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp.

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Tình huống giả định trong diễn tập. 

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, khẳng định Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, nâng cao năng lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tăng cường nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, Đắk Lắk là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên. Lực lượng công an luôn phải chủ động, cảnh giác cao độ và có phương án phòng chống, đấu tranh hiệu quả nhất; không để bị động, bất ngờ”, theo Thiếu tướng Phan Thanh Tám.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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