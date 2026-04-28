Bộ Công an không khởi tố vụ liên quan dự án "Nuôi em"

Thứ Ba, 12:51, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990, Hà Nội) sáng lập và điều hành không có dấu hiệu của tội phạm nên cơ quan chức năng không khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến dự án "Nuôi em", "sucmanh200".

Theo đó, cơ quan chức năng đã nhận được phản ánh từ báo chí và 5 công dân về việc dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990, Hà Nội) sáng lập và điều hành, tố giác nội dung dự án có dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm.

Ông Hoàng Hoa Trung điều hành, sáng lập dự án "Nuôi em".

Quá trình điều tra, xác minh làm rõ, nhà chức trách nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc này. Quyết định được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao - Vụ 2 và thông báo cho cơ quan báo chí, các cá nhân liên quan được biết. 

Dự án "Nuôi em" là một chương trình thiện nguyện xã hội do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, điều hành; hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dự án tập trung vào mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hằng tháng, giúp trẻ em có bữa ăn bán trú, giảm tình trạng bỏ học do đói nghèo.

Tuy nhiên, cuối năm 2025, dự án "Nuôi em" vướng phải nhiều nghi vấn liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn tiền ủng hộ.

Bộ Công an đang xác minh dự án Nuôi em

VOV.VN - Trước dư luận về tính minh bạch của dự án Nuôi em, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh.

Trọng Phú/VOV.VN
Trọng Phú/VOV.VN
Từ lùm xùm về dự án “Nuôi em”: Làm thế nào để từ thiện đúng cách?
Từ lùm xùm về dự án “Nuôi em”: Làm thế nào để từ thiện đúng cách?

VOV.VN - Có quá nhiều những bê bối và cả những rắc rối pháp lý liên quan tới hoạt động từ thiện, nhưng dường như rất nhiều người làm từ thiện vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về những nguyên tắc của hoạt động từ thiện.

Từ lùm xùm về dự án “Nuôi em”: Làm thế nào để từ thiện đúng cách?

Từ lùm xùm về dự án “Nuôi em”: Làm thế nào để từ thiện đúng cách?

VOV.VN - Có quá nhiều những bê bối và cả những rắc rối pháp lý liên quan tới hoạt động từ thiện, nhưng dường như rất nhiều người làm từ thiện vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về những nguyên tắc của hoạt động từ thiện.

Dự án Nuôi em quản lý tiền từ thiện không có kiểm toán: Lỗ hổng trong quy định?
Dự án Nuôi em quản lý tiền từ thiện không có kiểm toán: Lỗ hổng trong quy định?

VOV.VN - Những ngày gần đây Dự án "Nuôi em" - hỗ trợ bữa trưa cho trẻ em vùng cao do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành bất ngờ bị vướng nghi vấn thiếu minh bạch tài chính. Tuy nhiên, ông Hoàng Hoa Trung cho biết dự án không có kế toán, kiểm toán.

Dự án Nuôi em quản lý tiền từ thiện không có kiểm toán: Lỗ hổng trong quy định?

Dự án Nuôi em quản lý tiền từ thiện không có kiểm toán: Lỗ hổng trong quy định?

VOV.VN - Những ngày gần đây Dự án "Nuôi em" - hỗ trợ bữa trưa cho trẻ em vùng cao do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành bất ngờ bị vướng nghi vấn thiếu minh bạch tài chính. Tuy nhiên, ông Hoàng Hoa Trung cho biết dự án không có kế toán, kiểm toán.

Mạnh thường quân tố Dự án “Nuôi em ở Nghệ An” thiếu minh bạch
Mạnh thường quân tố Dự án “Nuôi em ở Nghệ An” thiếu minh bạch

VOV.VN - Nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm tại Nghệ An đã cùng ký và gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ánh, Dự án “Nuôi em ở Nghệ An” thiếu minh bạch trong quản lý tài chính hoạt động thiện nguyện.

Mạnh thường quân tố Dự án “Nuôi em ở Nghệ An” thiếu minh bạch

Mạnh thường quân tố Dự án “Nuôi em ở Nghệ An” thiếu minh bạch

VOV.VN - Nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm tại Nghệ An đã cùng ký và gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ánh, Dự án “Nuôi em ở Nghệ An” thiếu minh bạch trong quản lý tài chính hoạt động thiện nguyện.

