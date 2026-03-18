Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng

Trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ điều tra một số vụ án, vụ việc lớn, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, về vụ án xảy ra tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, đến ngày ngày 27/2, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can theo 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trao đổi tại cuộc họp. Ảnh: Đặng Phước

Về vụ xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đến thời điểm hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra với 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ, Đưa hối lộ. Quá trình điều tra đã thu hồi tài sản số tiền 15 tỷ đồng, kê biên 1 căn hộ.

Đối với vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố 65 bị can với 7 cái tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc. “Đây là vụ án mà số lượng đối tượng rất lớn với nhiều tội danh liên quan; đã thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD, cùng nhiều bất động sản và tài sản có giá trị khác”.

Nhấn mạnh các giải pháp để bảo đảm tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, lãng phí thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an sẽ tập trung các lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ án. Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác điều tra và đặc biệt là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. “Đây là yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong quá trình điều tra xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực”.

Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, giải pháp tiếp theo là tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, các cơ quan định giá, giám định, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo vụ án, vụ việc được xử lý theo đúng tinh thần trọng tâm, trọng điểm, chính xác, đúng tinh thần và thời hạn của Ban Chỉ đạo.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ Công an xác định công tác điều tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài, qua đó góp phần kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính, văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ.

Bộ Công an cũng bám sát tinh thần Nghị quyết 68, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị; tinh thần của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo là "quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn". Trong xử lý vụ án, vụ việc phải tính toán trong tổng thể để vừa thực hiện đúng tinh thần đấu tranh xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, vừa bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Làm sao đặt trong tổng thể để việc xử lý không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

Lực lượng Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, nguồn lực và chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, các lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân hàng, cũng được chú trọng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.