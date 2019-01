Bộ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết tại Công an thành phố Hà Nội

PC_Article_AfterShare_1

Chiều nay, tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018; triển khai Nghị quyết, Chương trình công tác Công an và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội được giữ vững, không để bị động, bất ngờ. Công an Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 2 nghìn sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn và các mục tiêu trọng điểm. Đồng thời đã điều tra, khám phá 3 nghìn 561 vụ, hơn 5 nghìn đối tượng phạm pháp hình sự; khám phá 96 vụ trọng án, 157 đối tượng.

Qua đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm 8,5%; trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Công an Hà Nội cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giám sát, kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, quản lý cán bộ đi liền với công tác bảo vệ cán bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm “nêu gương” đối với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy theo hướng cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao phải càng gương mẫu “nêu gương”. Cùng với đó cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; quyết liệt thực hiện và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, quyết tâm kéo giảm tội phạm… Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trât tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu công an Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy; Tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc. Đặc biệt cần tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, Bộ trưởng Tô Lâm đã kêu gọi toàn lực lượng Công an nhân dân nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, phát huy truyền thống, kết quả đạt được, đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2019 với phương châm hành động là: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”./.

