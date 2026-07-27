Bộ xương trong rừng tràm là người mất tích 1 tháng trước, túi áo nạn nhân còn tiền

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan vụ việc người đàn ông ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng mất tích 1 tháng, nay người dân thấy thi thể chỉ còn bộ xương trong rừng tràm, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi.

