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VOV.VN - Liên quan vụ việc người đàn ông ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng mất tích 1 tháng, nay người dân thấy thi thể chỉ còn bộ xương trong rừng tràm, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_2_bo-xuong-trong-rung-tram-la-nguoi-mat-tich-1-thang-truoc-tui-ao-nan-nhan-con-tien.m3u8
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Bộ xương trong rừng tràm là người mất tích 1 tháng trước, túi áo nạn nhân còn tiền
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2026-07/tiktok_2_bo-xuong-trong-rung-tram-la-nguoi-mat-tich-1-thang-truoc-tui-ao-nan-nhan-con-tien.m3u8
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