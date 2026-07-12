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Bóc đường dây môi giới mại dâm qua ứng dụng Telegram

Chủ Nhật, 19:30, 12/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng ứng dụng Telegram để kết nối người bán dâm với khách mua dâm và hưởng tiền hoa hồng.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Hùng (SN 2001, trú xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Khắc Định (SN 2004, trú xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

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Cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang D.K.L và V.V.B có hành vi mua, bán dâm.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Quan Triều và nhà nghỉ Thảo Viên tiến hành kiểm tra, phát hiện D.K.L (SN 1995, trú xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh) và V.V.B (SN 1990, trú xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra xác định, D.K.L khai nhận được Nguyễn Tiến Hùng và Nguyễn Khắc Định liên hệ, thỏa thuận môi giới bán dâm cho khách và phải trích lại tiền hoa hồng cho hai đối tượng thông qua ứng dụng Telegram.

Khi có khách có nhu cầu mua dâm, Hùng và Định sẽ liên hệ với D.K.L để sắp xếp thời gian, địa điểm thực hiện việc mua bán dâm, sau đó hưởng tiền môi giới từ hoạt động này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Đột kích quán cà phê, lộ đường dây chứa mại dâm

VOV.VN - Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Thịnh vừa phát hiện, triệt phá một tụ điểm chứa mại dâm trá hình dưới hình thức quán cà phê, bắt giữ chủ cơ sở để điều tra trong trường hợp khẩn cấp.

Danh Thiết/VOV.VN
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