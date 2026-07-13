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VOV.VN - Công an Bắc Ninh bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Campuchia đã lừa 13.543 người trên cả nước, chiếm đoạt 972 tỷ đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_gia-danh-dich-vu-cong-lua-dao-gan-1.000-ty-dong-nhom-doi-tuong-bi-bat.m3u8
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Từ khóa
Bóc gỡ đường dây giả danh dịch vụ công lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng
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2026-07/tiktok_gia-danh-dich-vu-cong-lua-dao-gan-1.000-ty-dong-nhom-doi-tuong-bi-bat.m3u8
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