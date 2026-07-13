Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng ứng dụng telegram để kết nối người bán dâm với khách mua dâm và hưởng tiền hoa hồng.