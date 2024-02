Bóc gỡ đường dây mua, bán thận liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Từ Công Nguyên (trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - cầm đầu đường dây mua, bán thận); Đặng Hoàng Bích Ân (trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Trường Sơn (trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Diễm (trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" theo điều 154 Bộ luật Hình sự.



Ngày 26/1, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng về hành vi mua, bán thận gồm: Từ Công Nguyên, Đặng Hoàng Bích Ân, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Ngọc Diễm.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các đối tượng trong đường dây tội phạm này đều là những người từng bán thận của mình nên biết các thủ tục và nhu cầu tìm người bán, người mua thận ở các bệnh viện. Các đối tượng có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, sử dụng mạng xã hội để liên hệ trao đổi, che giấu hành vi phạm tội, địa bàn hoạt động rộng, liên quan đến nhiều địa phương.

Theo đó, đối tượng Từ Công Nguyên giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phụ trách việc tìm kiếm người bán, người mua thận, rồi bàn bạc, phân công các đối tượng khác tham gia thực hiện. Đối tượng Đặng Hoàng Bích Ân (chung sống như vợ chồng với Nguyên), được phân công đưa người bán thận đi làm các thủ tục xét nghiệm và nhận tiền hưởng lợi bất chính từ gia đình bệnh nhân. Hai đối tượng trên cùng với Sơn và Diễm thực hiện việc đưa người bán đi thực hiện các xét nghiệm nhóm máu và các chỉ số HLA. Sau khi các ca ghép thành công, Ân nhận tiền từ người nhà bệnh nhân và chuyển tiền cho các đối tượng như đã thỏa thuận trước.



Ngoài ra, Nguyên thường xuyên lên mạng Internet tìm người có nhu cầu bán thận bằng cách đăng thông tin “Cần người hiến thận nhóm máu A, B, O; sau phẫu thuật hiến thận được bồi dưỡng từ 380 triệu đồng đến 450 triệu đồng" trên trang "Hội nhóm hiến thận nhân đạo”. Sau khi tìm được người bán thận, Nguyên đề nghị họ tới Hà Nội, phân công các đối tượng để làm xét nghiệm máu, HLA tại bệnh viện và hướng dẫn họ làm các thủ tục pháp lý để hợp thức hóa việc mua, bán thận.



Khi có kết quả xét nghiệm của người bán, Nguyên tiếp tục đăng thông tin nhóm máu, chỉ số HLA trên mạng Facebook để tìm người mua thận; trực tiếp thỏa thuận trả tiền mua 1 quả thận với giá từ 700 triệu đến gần 1 tỷ đồng. Đến khi tìm được người mua, đối tượng Nguyên đưa người bán, người mua tới bệnh viện để làm thủ tục lấy mẫu đọ chéo. Nếu kết quả trùng khớp chỉ số HLA cho từng cặp thì thực hiện ca phẫu thuật cắt, ghép thận tại bệnh viện. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ môi giới mua, bán thận, hưởng lợi từ 200 - 320 triệu đồng/vụ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyên, Ân, Sơn và Diễm. Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan khác.