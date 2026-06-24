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VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch khoảng hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_ca_do_bong_da_voi_giao_dich_hon_1_ty_dong_moi_ngay_o_hai_phong.m3u8
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Cá độ bóng đá với giao dịch hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày ở Hải Phòng
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2026-06/tiktok_ca_do_bong_da_voi_giao_dich_hon_1_ty_dong_moi_ngay_o_hai_phong.m3u8
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