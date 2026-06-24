Cá độ bóng đá với giao dịch hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày ở Hải Phòng

Tóm tắt

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch khoảng hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày.

