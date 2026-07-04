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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 3/7, Công an phường Chánh Hưng (Quận 8 cũ, Thành phố Hồ Chí Minh) đã bàn giao hồ sơ và các đối tượng liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh để khởi tố 39 bị can về các hành vi Mua bán, Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
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Tăng Nhật Tuệ, ma túy, tàng trữ
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_ca_si_tang_nhat_tue_cung_hang_chuc_doi_tuong_bi_bat_vi_lien_quan_ma_tuy.m3u8
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2026-07/tiktok_ca_si_tang_nhat_tue_cung_hang_chuc_doi_tuong_bi_bat_vi_lien_quan_ma_tuy.m3u8
Tác giả
Ngọc Vũ/VOV.VN
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