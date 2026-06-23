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Tóm tắt
VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vào hồi 12h38 phút ngày 18/6, tại Km233 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện một trường hợp điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường cao tốc.
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Từ khóa
Cái kết đắng cho tài xế liều lĩnh đi ngược chiều trên cao tốc
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